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الدفاع الروسية: رصد 33 انتهاكا لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:21 ص
الدفاع الروسية: رصد 33 انتهاكا لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد 26 انتهاكًا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما رصد الجانب التركى 7 انتهاكات.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن هذه الانتهاكات سُجلت فى محافظات اللاذقية وحلب وحماه وإدلب، واصفًا الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا بالمستقر.

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسى فى سوريا نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة بإيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالى 2.8 طن إلى مدينة الرستن بريف حمص.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن أطباء عسكريين روس قدموا خدمات طبية إلى 226 شخصًا، موضحًا أنه لم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

 


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