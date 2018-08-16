الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مطبعة بسبب ماس كهربائى بالإسكندرية

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى مطبعة بمنطقة العطارين بسبب حدوث ماس كهربائى فى الأسلاك وأسفر عن إصابة عامل المطبعة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمطبعة كائنة خلف 32 شارع صلاح سالم - دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وبالفحص تبين أن المطبعة محل البلاغ مساحتها 32 متر مربع تقريباً بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه وحدوث ماس كهربائى بلوحة المفاتيح الخاصة بالمطبعة مما أدى لاحتراقها وإصابة المدعو "ع ع ع" 61 سنة عامل بالمطبعة مقيم منطقة المتراس دائرة قسم شرطة مينا البصل بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبه واليدين، و تم نقل المصاب لمستشفى رأس التين العام للعلاج "حالته مُستقرة".

وبسؤال المصاب أيد ما جاء بالفحص ورجح سبب الحريق نتيجة الأحمال الزائدة ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، و تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم العطارين وجارى العرض على النيابة.