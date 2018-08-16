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الحماية المدنية تتحرك لدار أيتام فى حلوان بعد شائعات وجود ثعبان أناكوندا

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:37 ص
الحماية المدنية تتحرك لدار أيتام فى حلوان بعد شائعات وجود ثعبان أناكوندا دار الأيتام بكفر العلو
كتب سيد الخلفاوى - عزوز الديب
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أثار عدد كبير من أهالى كفر العلو بحلوان، عدة أقاويل عن وجود ثعبان الأناكوندا، بدار أيتام تحت الإنشاء، وأن الثعبان يلتهم الحيوانات خاصة فى فترات الليل التى يظهر فيها.
 
وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية للعقار للبحث عن الثعبان الذى زعم أهالى المنطقة وجوده بالدار، حيث تم تفتيش المكان جيدا ولكن لم يجدوا أى ثعابين، كما حضر قسم الشرطة للمكان.
 
وقال محمد أبو إسماعيل،أحد أهالى كفر العلو، بأنه يسكن قريب من الدار ولم يسمع أو يشاهد ثعبان ضخم فى الدار، مشيرا إلى أن سبب تلك الشائعة هى أن أحد الشباب نشب بينه وبين مالك دار الأيتام خلافات ما جعله يقول تلك الشائعات التى أفزعت بعض السكان بالمنطقة، كما أن الدار بها عمال تشطيبات وحارس ولم يشاهدوا أى ثعابين.
 
وقال محسن عبد الرحمن مساعد رئيس حي حلوان ،  أنه كان متواجد اليوم على رأس قوه من الحى وتأكد أنه لا يوجد أي ثعابين واستمع للاهالي ولم يجد شكاوى، مشيرا الى أن الحماية المدنية لم تجد شيء بالدار، وتم طمأنه الاهالى. 
 

 


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