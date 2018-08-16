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الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب على المواشى

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:33 م
الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب على المواشى الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على المواشى، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا نية لدى الوزارة لفرض أية ضرائب على المواشى، وذلك حرصاً على دعم المزارعين وعدم تحملهم أية أعباء إضافية، مشددةً فى الوقت نفسه على أنه منذ عام 2016 لم يتم فرض أى ضرائب جديدة، تحت أى مسمى، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى لا تمت للواقع بصلة وتستهدف فى المقام الأول إثارة غضب المواطنين دون مبرر.

 

وأضافت الوزارة, أنه فى إطار توجهات الدّولة لتشجيع المزارع المصري، فقد خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 مبلغ وقدرة 1.065 مليار جنيه لدعم المزارعين، حيث يأتى هذا الدعم تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، وذلك من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات وغيرها، كما تقوم الدولة، بتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.

 

 

 


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