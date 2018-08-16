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الحكومة: إجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة 5 أيام فقط وليس أسبوعا

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:30 م
الحكومة: إجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة 5 أيام فقط وليس أسبوعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار الحكومة قراراً بمنح العاملين بالدولة إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء، التى أكدت أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة هى خمسة أيام فقط تبدأ من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس, وذلك وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص, فقد قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة, والتى أوضحت أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص, هى ثلاثة أيام فقط تبدأ من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018.


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