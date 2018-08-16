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الجيش اليمنى يكبد مليشيات الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات بمحافظة صعدة

الخميس، 16 أغسطس 2018 07:03 ص
الجيش اليمنى يكبد مليشيات الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات بمحافظة صعدة عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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أكد قائد اللواء151 مشاة العميد رداد الهاشمى، إن الجيش اليمنى حقق، الخميس، تقدما جديدا فى مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها مليشيات الحوثى خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

وقال العميد الهاشمى ـ فى مقابلة خاصة مع قناة العربية ـ الحدث "الفضائية" إن أبطال الجيش الوطنى نفذوا هجوما عنيفا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثى فى سلسلة جبال وادى الخراشب بكتاف، وتمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات فى قرية قطيبة.

وأضاف العميد الهاشمي، أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي، إلى جانب خسائر فى المعدات القتالية.

من جهتها، قالت مصادر فى الجيش اليمنى إن عائلة كاملة قتلت فى قرية السادة بمديرية حيران، التابعة لمحافظة حجة شمال غربى اليمن، إثر قصف الميليشيات للقرية بالأسلحة الثقيلة.

وقال المصدر إن الميليشيات تستهدف المدنيين فى حجة بطريقة ممنهجة بالتزامن مع الخسائر التى تتلقاها فى جبهات القتال وتقدم قوات الجيش الوطنى بدعم من التحالف باتجاه مركز مديرية حيران، مضيفا أن الميليشيات الانقلابية تفقد مواقع كانت تحت سيطرتها فى المناطق الساحلية من هذه المحافظة شمال غربى اليمن.

 


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