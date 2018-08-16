الجيش الروسى يسقط 45 طائرة مسيرة استهدفت قاعدة "حميميم" بسوريا

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أعلن الجيش الروسى أن الدفاعات الجوية الروسية فى سوريا أسقطت 45 طائرة بدون طيار، كانت تستهدف القاعدة الروسية الرئيسية فى البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن 5 طائرات منها أسقطت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، قرب قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية، المركز الرئيسى للعمليات الروسية فى سوريا، حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الخميس.

وأوضح أن المسلحين لا يمكنهم تجميع هذه الطائرات دون مساعدة خارجية، إلا أنه لم يحدد الجهة التى ربما تكون قد ساعدتهم، مشيرا إلى أن عدد الهجمات بطائرات بدون طيار على قاعدته الرئيسية بسوريا تصاعد، موضحا أن كلها أطلقت من مسلحين متواجدين فى محافظة إدلب شمال البلاد.