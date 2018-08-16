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الخميس، 16 أغسطس 2018 11:07 م
خالد صلاح
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الجيش الروسى يرسل مدمرات استراتيجية بقدرات نووية بالقرب من الحدود الأمريكية

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:35 م
الجيش الروسى يرسل مدمرات استراتيجية بقدرات نووية بالقرب من الحدود الأمريكية الجيش الروسى
أ ش أ
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 أعلن الجيش الروسى إرسال مدمرتين استراتيجيتين بقدرات نووية إلى شبه جزيرة تشوكوتكا بالقرب من ألاسكا ضمن عمليات تدريبية جوية يقوم بتنفيذها.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية ، اليوم الخميس ، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن المدمرتين، من طراز "تى يو-160"، طارتا جواً لمسافة تبلغ حوالى 7 آلاف كيلومتر من قاعدتيهما بالقرب من مدينة ساراتوف بجنوب غربى روسيا إلى تشوكوتكا.

وأضافت الوزارة أن هذه المهمة هى الأولى من نوعها التى تنطلق فيها المقاتلات جواً إلى تشوكوتكا التى تواجه ألاسكا عبر مضيق بيرنج ، وأوضحت أن المهمة التدريبية تتضمن كذلك مشاركة مدمرات "تى يو-95" الاستراتيجية وطائرات الصهاريج التزويدية.

يُشار إلى أن الجيش الروسى كثّف من تدريباته العسكرية فى ظل التوترات الأخيرة فى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الحليفة لها.

 

 


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