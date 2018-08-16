الجيش الجزائرى يدمر مخبأ للإرهابيين بولاية سكيكدة

أ ش أ

تمكنت قوات الجيش الجزائرى من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين ببلدية "القل" فى ولاية سكيكدة شرقى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم الخميس "أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط قرب بلدية "القل" بولاية سكيكدة، قامت دورية تابعة للجيش الجزائرى أمس بتدمير مخبأ للإرهابيين".

وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت قوات حرس الحدود، خلال دورية على الشريط الحدودى بولاية تلمسان، قنطارين من المخدرات، كما تم ضبط 100 طن وسبعة قناطير من مادة التبغ بولاية وهران.