التحريات تكشف خلافات مالية حول تجارة الأخشاب وراء مشاجرة بالأسلحة النارية بالمرج

كشفت تحريات وجال مباحث القاهرة، أن خلافات مالية بين صاحبى مخازن أخشاب بمنطقة المرج وراء استعانة كلا منهما بأنصاره والتشاجر فيما بينهما بالأسلحة النارية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم، وتم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المرج من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بمنطقة المرج الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمحاولة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، والأسلحة المستخدمة.

ومن خلال الفحص تبين أن الطرف الاول يضم كلا من "رفعت ب ع" 40 سنة، صاحب مخزن أخشاب، و"محمد م ع" 33 سنة، عامل، و" مصطفى ع ع" 35 سنة، عامل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم و 5 طلقات من ذات العيار "، و"على م ع" 25 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، وبحوزته سلاح نارى " فرد روسى عيار 7.62×39مم وعدد 7 طلقات من ذات العيار "، و"احمد ر ب" 18 سنة، عامل، مصاب بطلق نارى بالذراع الأيمن، و"محمود ع ع" 30 سنة، عامل، مصاب بطلق خرطوش بمنطقه الصدر والكتف الأيمن والفخذ الأيمن.

فيما ضم الطرف الثانى كلا من "كرم ذ م" 38 سنة، صاحب مخزن أخشاب، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، وشقيقه " عاطف ذ م" 32 سنة، شريك بذات المخزن، و مصاب بكسر بإصبع البنصر لليد اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات، و"محمد ا ذ" 31 سنة، و"محمد ع ذ" 22 سنة، و"عمرو م أ" 29 سنة، عامل، وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 16مم وطلقة من ذات العيار "، و"هشام ع ع" 21 سنة، عامل.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الأول والسابع بسبب خلافات مالية بينهما حول تجارة الاخشاب تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كلا منهما بباقى الطرفان وتعدوا على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة النارية المنوه عنها قرين كلا منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر.