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البورصة تخسر 27.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بتراجع بنسبة 3.1%

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:14 م
البورصة تخسر 27.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بتراجع بنسبة 3.1% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 27.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 858.024 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 3.1% عن الأسبوع الماضى.
   
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 570.353 مليار جنيه إلى 548.905 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انحفاض 3.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 196.171 مليار جنيه إلى 191.142 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 766.524 مليار جنيه إلى 740.048 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.5%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1757 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1748 ألف سند تقريباً
 

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