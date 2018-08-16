"الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى".. ندوة فى مركز سمالوط بالمنيا

نظم مركز إعلام المنيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بقرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط ندوة إعلامية بعنوان " الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي" بحضور الدكتور محمد أحمد مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بالمنيا وعدد من سيدات القرية.

تناول اللقاء التعريف بالمرض والفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى وأسباب الإصابة به وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض والإرشادات التى يجب إتباعها حال اكتشاف الإصابة بالمرض.

وجه الدكتور محمد احمد مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة، السيدات بالتوجه للطبيب فور ظهور أى أعراض أورام، مشيراً إلى وجود سيارة مجهزة طبياً بمستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال تقوم بالفحص الطبى وعمل الأشعة اللازمة للكشف المبكر عن سرطان الثدى مجاناً لجميع الفئات.

و فى ذات السياق عقدت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللقاء الثانى بعمال منطقة المحاجر، بهدف التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات وآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع والتعريف بطرق العلاج المجانى الذى توفره الدولة.

قالت ماريه نعيم مدير الادارة ان تلك اللقاءات تأتى فى إطار تنفيذ حملة "انت أقوى من المخدرات" من خلال 7 مبادرات ميدانية داخل محافظة المنيا خلال الفترة من 11 إلى 16 أغسطس حيث تشمل لقاءات مباشرة مع المواطنين والشباب لتوعيتهم بتلك القضية الهامة.

وأضافت انه تم توزيع " تى شيرتات" على عمال المحاجر مشيرة إلى أن الزيارة هى الثانية لمنطقة المحاجر خلال شهر عقب التنسيق مع اللواء مصطفى درويش مدير مشروع المحاجر بهدف توعية العاملين بالمحاجر بخطورة الإدمان والمخدرات والعلاج المجانى الذى يتم توفيره من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

وأشارت إلى إن اللقاء شهد تفاعل كبير من عمال المحاجر مع فريق متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المشاركين فى الحملة لتوعيتهم بمخاطر الإدمان والمخدرات.

من جانبه، قال بلال شعبان باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن الهدف من المبادرات الميدانية واللقاءات المباشرة مع المواطنين بمختلف فئاتهم هو الحديث معهم عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعى لديهم بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطى المخدرات، والتعريف بخدمات الخط الساخن وطرق العلاج المجانى والذى يتم بسرية كاملة عقب الاتصال بخدمات الخط الساخن.

و من جانب آخر، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا المهرجان الرياضى الثالث للجرى لمسافة 3 كيلو، بالمنطقة الأثرية بتونا الجبل حتى مركز شباب تونا الجبل

شارك فى المارثون 200 شاب وفتاة، بحضور مندى محمد عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، وابراهيم العربى رئيس مركز ملوى.

أوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أن 200 شاب وفتاة شاركوا فى المارثون على مسافة 3 كيلو تحت شعار " الرياضة أسلوب حياة"، لافتا أن الهدف من المارثون استثمار أوقات الفراغ ونشر ثقافة الرياضة من أجل الصحة، وخلق جيل من الأصحاء، وتسليط الضوء على اثار محافظة المنيا. وفى نهاية المارثون تم توزيع الجوائز على الفائزين.