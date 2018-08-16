الأمن العام يواصل شن حملاته التفتيشية على خطوط مترو الأنفاق ويضبط 29 مخالفة

كتبت : دينا الحسيني

يواصل قطاع الأمن العام شن حملات أمنية وانضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية؛ لاستهداف محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

وجرت عملية التفتيش الدقيق لحقائب الركاب قبل وصولهم لمحطات القطارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ من بينها ضبط 52 بائعًا متجولاً، و29 مخالفة "ركوب بعربة السيدات، تدخين، راكب بدون تذكرة".

كما تم تحصيل 106 غرامات فورية "تدخين، نظافة، راكب بدون تذكرة"، وتنفيذ 39 إزالة "إشغالات، إعلانات، وصلات كهربائية"، وضبط 2 قضية تسول، وتنفيذ 50 حكمًا قضائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمرار الحملات.