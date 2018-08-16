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الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على مركز تعليمى بأفغانستان وينعى ضحايا جسر جنوة

الخميس، 16 أغسطس 2018 09:00 م
الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على مركز تعليمى بأفغانستان وينعى ضحايا جسر جنوة شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذى استهدف مركزًا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط وإصابة عشرات الضحايا، غالبيتهم من الطلاب.
 
وشدد الأزهر الشريف على رفض وإدانة كافة أشكال العنف والإرهاب، خاصة تلك الجرائم التي تستهدف طلاب ودور العلم، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذا الوباء اللعين ومحاصرة أفكاره وتجفيف منابعه وأسبابه.
 
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
 
كما نعى الأزهر الشريف ضحايا انهيار جسر فى طريق سريع بمدينة جنوة شمالي "إيطاليا"، مما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.
 
وأعرب الأزهر عن صادق التعازي والمواساة لإيطاليا؛ حكومةً وشعبًا، وعن خالص تعاطفه ودعمه لأسر الضحايا، داعيًا المولى –عز وجل- أن يجنب العالم مثل هذه الكوارث والشدائد، وأن يربط على قلوب ذوي الضحايا وأحبائهم، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
 
 
 
 

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