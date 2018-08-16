الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على مركز تعليمى بأفغانستان وينعى ضحايا جسر جنوة

كتب لؤى على

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذى استهدف مركزًا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط وإصابة عشرات الضحايا، غالبيتهم من الطلاب.

وشدد الأزهر الشريف على رفض وإدانة كافة أشكال العنف والإرهاب، خاصة تلك الجرائم التي تستهدف طلاب ودور العلم، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذا الوباء اللعين ومحاصرة أفكاره وتجفيف منابعه وأسبابه.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.