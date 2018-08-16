الأردن يسد احتياجاته من القمح بصفقة جديدة تدخل حيز النفاذ فى أكتوبر

رويترز

قال تجار إن الأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد يمكن توريدها من مناشئ مختلفة، فى مناقصة طُرحت لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن وأُغلقت أمس الأربعاء.

والطرف البائع هو شركة أميروبا التجارية بسعر 262 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، وتُشحن الكمية فى النصف الثانى من أكتوبر.

وكانت شركة نيبولون عرضت البيع بسعر 274 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وواجه الأردن صعوبات فى الشراء بسلسلة من مناقصات حبوب طرحها خلال الأشهر الأخيرة، إذ يقول التجار إن الضبابية التى تكتنف شروط السداد ومواصفات الجودة قلصت من مشاركة كبار مصدرى الحبوب فى المناقصات.