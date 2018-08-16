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الخميس، 16 أغسطس 2018 05:59 م
خالد صلاح
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اعتقال عضو فى تنظيم "داعش" لجأ إلى الولايات المتحدة

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:20 م
اعتقال عضو فى تنظيم "داعش" لجأ إلى الولايات المتحدة تنظيم داعش الارهابى
(أ ف ب)
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اعتقلت السلطات الأميركية شخصا يشتبه أنه عضو فى تنظيم داعش، دخل البلاد بصفته لاجئا، ما يثير التساؤلات بشأن نجاعة عملية التأكد من خلفيات اللاجئين التى تقوم بها الحكومة الأميركية.
 
واعتقلت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بى آى) عمر أمين (45 عاما)، فى ساكرامينتو فى كاليفورنيا بعد 3 أشهر من إصدار قاض عراقى مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بقتل رجل شرطة عراقى فى 2014، بحسب ما أفادت وزارة العدل.
 
ودخل أمين، وهو من منطقة راوة فى محافظة الأنبار، الولايات المتحدة فى عام 2014 بعد منحه وضع لاجئ، وسعى مؤخرا إلى الحصول على الإقامة الدائمة بالتقدم للحصول على البطاقة الخضراء التي تتيح له العمل في الولايات المتحدة، إلا أن السلطات الأميركية تقول الآن أن العراق ابلغها أن أمين عضو فى منظمتين ارهابيتين هما تنظيم القاعدة فى العراق وتنظيم داعش.
 
 
 

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الولايات المتحدة

اعتقال داعشى




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