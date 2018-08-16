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الخميس، 16 أغسطس 2018 04:40 م
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استبدال الموت بالفن.. بشار الأسد فى نفق حفره الإرهابيون بعد تحوله لمعرض منحوتات

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:06 م
استبدال الموت بالفن.. بشار الأسد فى نفق حفره الإرهابيون بعد تحوله لمعرض منحوتات بشار الأسد
كتب هيثم سلامة
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زار الرئيس السورى بشار الأسد، بصحبة السيدة الأولى أسماء الأسد، أحد الأنفاق التى حفرها الإرهابيين فى حى جوبر، حيث حولها 18 فنانًا سوريًا إلى مكان للإبداع، ومعرضًا فنيًا.

وذكرت الرئاسة السورية، أن الرئيس الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، يزوران أحد أنفاق الموت التى حفرها الإرهابيون فى حى جوبر، والذى حوله الفنانين السوريين إلى مكان للفن والإبداع بعد تنفيذهم عشرات المنحوتات على جدرانه.

 

رئاسة الجمهورية السورية
رئاسة الجمهورية السورية
 
وقالت الرئاسة السورية، إن فنانى فريق "آرام" أضاءوا أحد أنفاق جوبر بلوحات نحتية فنية على جدرانه التى حملت لسنوات بصمات وسواد الإرهاب، الأفكار التى جسدها الفنانون السوريون على جدران النفق، تمحورت حول تضحيات رجال الجيش العربى السورى والجندى المجهول وتاريخ سورية القديم والحديث.
 
 
منحوتات فى نفق بسوريا بعد تحريره من الإرهابيين
منحوتات فى نفق بسوريا بعد تحريره من الإرهابيين

 

بشار الأسد يستمع لشرح داخل النفق
بشار الأسد يستمع لشرح داخل النفق

 

فنان سورى يشرح للرئيس الأسد المنحوتات
فنان سورى يشرح للرئيس الأسد المنحوتات

 

بشار الأسد وزوجته داخل النفق لمشاهدة المنحوتات
بشار الأسد وزوجته داخل النفق لمشاهدة المنحوتات

 

الأسد وزوجته يستمعان للشرح داخل النفق
الأسد وزوجته يستمعان للشرح داخل النفق

 

بشار الأسد يتحدث مع الفنانيين السوريين داخل النفق المحرر
بشار الأسد يتحدث مع الفنانيين السوريين داخل النفق المحرر

 

فنان سورى يتحدث مع الرئيس الأسد داخل النفق المحرر
فنان سورى يتحدث مع الرئيس الأسد داخل النفق المحرر

 

شرح مفصل للمنحوتات داخل النفق المحرر من الإرهابيين
شرح مفصل للمنحوتات داخل النفق المحرر من الإرهابيين

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