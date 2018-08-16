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إنفوجراف.. ملخص حركة الحجاج فى المدينة المنورة خلال 24 ساعة × أرقام

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:18 م
إنفوجراف.. ملخص حركة الحجاج فى المدينة المنورة خلال 24 ساعة × أرقام حجاج - صورة أرشيفية
كتب محمد رضا
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أعلنت الإدارة العامة للحج والعمرة والزيارة - وحدة التقارير والإحصاء - ملخص التقرير اليومى لأعمال لجنة الحج بالمدينة المنورة خلال 24 ساعة، تبدأ من الثامنة مساء الأربعاء وحتى الثامنة من مساء اليوم الخميس، حيث يوضح التقرير أن حركة القدوم والمغادرة على مدار اليوم تبلغ 20654 قدوم و65791 مغادرة، وأن أكثر الجنسيات المتبقية فى المدينة المنورة من بنجلاديش بواقع 25223 حاجا، باكستان 16832 حاجا، نيجيريا 14096 حاجا، الهند 11229 حاجا، مصر 6917 حاجا، جنسيات أخرى 57311 حاجا.

 

الحج
الحج

وأوضح تقرير الإدارة العامة للحج والعمرة والزيارة، أن الحركة الإجمالية مقارنة بالعام الماضى هى، القدوم 845878 حاجا العام الماضى مقابل 841734 حاجا خلال العام الجارى بفارق نسبة (- 0.5%)، أما المغادرة 673809 حاجا العام الماضى مقابل 710054 حاجا العام الجارى بفارق نسبة 5.4%، والمتبقون 171978 حاجا العام الماضى مقابل 131608 حاجا بفارق نسبة (- 23.5%).

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الطاقة الاستيعابية للأسرة فى المدينة 353469 سرير، المشغولة منها 131608سرير بنسبة 37.23%، والمتبقية 221861 سرير بنسبة 62.77%، وإجمالى الفنادق 642 فندقا، الفنادق والدور المسكنة حتى أمس 588 فندقا، والعقود المصدقة 15214 عقدا، كما أوضح أن إرشاد التائهين منذ الساعة الثامنة أمس الأربعاء، بلغ داخل المسجد النبوى 903 حجاج و47 حاجا خارج المسجد النبوى، بإجمالى 950 حاجا، أما الإجمالى منذ بداية موسم الحج فبلغ 18294 حاجا بواقع 3107 حاجاج داخل المسجد و15187 حاجا خارج المسجد، فيما تم نقل 11784 حاجا داخل الساحات بالعربات.

وقدم التقرير أرقاما مفصلة حول حركة القدوم والمغادرة عبر الموانئ الجوية والبرية، موضحا أن أعداد الحجاج الوافدين والمغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، ومركز استقبال الهجرة (ك 9)، ومركز استقبال البر.

 


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