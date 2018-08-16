إقبال كبير على معابد الأقصر.. والمحافظ يؤكد الاستعداد لموسم سياحى مميز.. صور

شهدت معابد الأقصر إقبالا مميزا مع بداية شهر أغسطس الجارى، وتحسن حالة الطقس عن الشهر الماضى، وتوافد السائحون على معابد الكرنك والأقصر ومتحفى الأقصر والتحنيط بالبر الشرقى بصورة كبيرة، الأمر الذى يبشر بموسم سياحى مميز، والذى من المقرر انطلاقه رسمياً فى شهر سبتمبر المقبل.

وفى هذا السياق، كشف محمد بدر، محافظ الأقصر، أن المحافظة وضعت خطة للموسم السياحى الشتوى لإنجاحه بصورة تليق بالأقصر أمام العالم، موضحاً أنه عقد اجتماعاً مؤخراً مع مسئولى الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ونقابة المرشدين السياحيين، ومكتب وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والآثار، ومطار الأقصر الدولى، والسكة الحديد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لبحث الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحى الجديد، تناول خلاله سبل إنجاح الموسم السياحى، واستعدادات كافة الجهات المختصة لاستقبال الموسم، وتلافى أى مشاكل أو هفوات بما يؤدى إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذى يتناسب مع مكانة الأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى الانتهاء من أعمال تطوير شارع خالد بن الوليد والتى تشمل أعمال توصيل الغاز وتغيير خطوط المياه والكهرباء وأعمال التوسعة والرصف فى أول شهر سبتمبر القادم، ليكون مستعداً لاستقبال الموسم، إلى جانب تطوير منطقة كورنيش النيل أمام معبد الأقصر، ورفع مستوى شارع السوق السياحى وسوق سافوى، مشيرا إلى أن المحافظة ستطور منظومة الحناطير عبر صيانتها ودهانها بشكل موحد وتزويد الخيول بحفاضات خاصة من الجلد، ووضع منظومة متكاملة للحنطور.

ووجه محافظ الأقصر بضرورة أن تكون كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والأجهزة الأمنية والسياحية والتنفيذية المختصة على أعلى درجات الاستعداد لاستقبال الموسم السياحى الجديد، مشدداً على منع تراص أكثر من 4 عائمات للرصيف الواحد فى المراسى السياحية، والتزام الشركات السياحية بتوحيد زى المندوبين والسائقين، مشدداً على أنه فى حال صدور أى مخالفات من فنادق عائمة أو ثابتة خلال الموسم فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها.

وأوضح محافظ الأقصر أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بين كافة الجهات المعنية للتواصل الفورى لتذليل أى عقبات قد تواجه القطاع السياحى، كما أكد على تنفيذ حملة نظافة مستمرة أثناء الموسم السياحي، للظهور فى أعلى مستويات النظافة، وتشكيل مجموعة تدخل سريع لنظافة المواقع الأثرية بالتنسيق مع الآثار، موجهاً بدراسة تغليظ العقوبات لمنع إلقاء أى مخلفات أو قمامة فى الشوارع، كما وجه بدر برفع مستوى خدمات محطة سكة حديد الأقصر، وبحث احتياجات المحطة لرفع مستوى الخدمة بها.

وفى السياق ذاته، قال أحمد عربى، مدير معبد الأقصر، إنه سيتم البدء فى العمل خلال الفترة المقبلة بعد موافقة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، خلال زيارته للأقصر، فى تطوير المعبد لخدمة الموسم السياحى الشتوى وحركة السياحة فى الأسابيع المقبلة بالمحافظة، وتشمل الأعمال ترميم الجدار الجنوبى لمقصورة قدس الأقداس وذلك بعد الانتهاء من ترميم الجدار الشرقى من المقصورة وظهرت ألوان المعبد وباتت الكتابة الهيروغليفية واضحة المعالم بشكل مميز.

وأضاف مدير معبد الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استكمال الأعمال فى الجدار الغربى لإتمام المشروع بالكامل، ويتم أعمال الترميم بأحدث الطرق العلمية الحديثة المتعارف عليها دولياً، موضحاً أن قدس الأقداس تعتبر آخر جزء فى معبد الأقصر وأهم جزء به، وهو عبارة عن ثلاث حجرات مظلمة، وكانت الحجرة الوسطى للإله آمون، ويوجد فى قدس الأقداس مناظر تصور الملك أمنحتب الثالث وهو يقدم القرابين لثالوث طيبة المقدس "آمون، موت، وخنسو"، وسيتم العمل فى فناء المعبد الأول الذى يضم مجموعة من التماثيل للملك رمسيس الثانى وأمنحوتب الثالث وهى من الأحجار الجرانيت أغلب رؤسها غير مقامة على الأجساد، وسيتم العمل على إعادتها لمواقعة لتجميل المشاهد داخل المعبد دون الإضرار بالآثر.

وأشار أحمد عربى إلى أن أعمال الترميم فى معبد الأقصر شملت خلال الفترة الماضية ومازلت ستتم مستقبلاً أعمال ترميم وتنظيف وتقوية الجدار الشرقى للزورق المقدس، وقدس الأقداس وتنظيف وتقوية النقوش والألوان الموجوده بهما، وإزالة كافة الأتربة والسناج العالقة بالجدران، وترميم الجزء الشمالى والغربى من مقصورة الإسكندر الأكبر، وترميم صالة الملك امنحتب الثالث وفناء الأوبت وغرفة الولادة، وإزالة الترميم القديم بصالة امنحتب واستبدالة بمونة تتناسب مع الأثر من حيث اللون والتجانسن.



معابد الأقصر تشهد إقبالا كبيرا



السياح يتوافدون على زيارة معابد وتماثيل الملوك



الآثار تطور معبد الأقصر لخدمة الحركة السياحية



محافظ يؤكد الاستعداد للموسم وضمان أكبر حركة توافد منذ سنوات



جانب من التوافد المميز للسياح على معابد الأقصر



السائحون يبدأون التوافد مبكراً على المعابد قبل الموسم الشتوى



زيارات سياحية كبرى على المعابد تبشر بموسم سياحى مميز