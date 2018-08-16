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الخميس، 16 أغسطس 2018 01:35 م
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إخلاء سبيل 9 من مشجعى الزمالك المتهمين بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:02 م
إخلاء سبيل 9 من مشجعى الزمالك المتهمين بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب الوايت نايتس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل 9 من مشجعى نادى الزمالك، والمحبوسين على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب.

 

والمتهمون المخلى سبيلهم هم كلا من: عمر ماجد احمد، وأهم محمد حسنى، ومختار ابراهيم الدسوقي، ومحمود محمد بسيوني، ومحمد حمدى دبور، واسلام جمال عشري، ووسام جمال، ومحمد فتحى مؤمن ( قناطر )، و محمد سليمان .

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين فى القضية 434 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات، وإثارة الشغب، والتحريض على العنف.

 


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