إخلاء سبيل 9 من مشجعى الزمالك المتهمين بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل 9 من مشجعى نادى الزمالك، والمحبوسين على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم كلا من: عمر ماجد احمد، وأهم محمد حسنى، ومختار ابراهيم الدسوقي، ومحمود محمد بسيوني، ومحمد حمدى دبور، واسلام جمال عشري، ووسام جمال، ومحمد فتحى مؤمن ( قناطر )، و محمد سليمان .

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين فى القضية 434 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات، وإثارة الشغب، والتحريض على العنف.