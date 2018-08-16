إحالة 5 عاطلين حاولوا اغتصاب راقصتين فى حلوان للجنايات

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بإحالة 5 عاطلين اختطفوا راقصتين وحاولوا اغتصابهن تحت تهديد السلاح، بمدينة حلوان إلى محكمة الجنايات.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، بمنطقة الحميات وسماع استغاثات سيدتين وبالقرب من مصدر الصوت شاهد قائد الدورية 5 عاطلين يحاولون اغتصاب فتاتين.

وتم القبض عليهم واقتيادهم لديوان قسم شرطة حلوان، وتبين أن الفتاتين يعملن راقصتين وأنه أثناء عودتهن من عملهن قام 5 عاطلين باختطافهن داخل سيارة تاكسى، لمحاولة الاعتداء الجنسى عليهن، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.