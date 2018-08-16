إحالة عامل مغسلة فى الشرابية للجنايات بتهمة قتل صديقه بسبب "وسادة"

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة عامل مغسلة، لاتهامه بقتل صديقه، بسبب وسادة فى منطقة الشرابية إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يضع أمام المغسلة وسادة يجلس عليها، فأخذها جاره صاحب محل سوبر ماركت، وعندما طالبه بارجاعها مكانها رفض، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى تدخل لفض المشاجرة، فعاجله المتهم بطعنة نافذة في الصدر من الجانب الأيسر فأسقطه قتيلا.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بشارع أحمد نوار، أرض الشركة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين كل من سامح. س، 27 سنة، عاطل، وتوفي عقب إصابته بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى، وسيد. م 23 سنة، عامل بمغسلة، بسبب المزاح تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها التي أدت إلى وفاته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته السكين المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.