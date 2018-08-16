أهم 10 أرقام فى تقرير "البطالة والقوى العاملة" للربع الثانى من 2018

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقريره عن بحث القوى العاملة "البطالة والمشتغلين" للربع الثانى من العام الجارى "الفترة من أبريل – يونيو 2018"، ومن خلال هذا التقرير يرصد "اليوم السابع" أهم 10 أرقام حول معدلات البطالة وحجم قوة العمل.
1- 9.9% معدل البطالة خلال الربع الثانى لعام 2018.
2- 29.036 مليون فرد هو حجم قوة العمل، والذى يشمل عدد "المشتغلين والمتعطلين".
3- 2.875 مليون متعطل، بانخفاض 219 ألف عاطل عن الربع الأول لعام 2018.
4- 26.161 مليون مشتغل.
5- 6.7% معدل البطالة بين الذكور من إجمالى قوة العمل.
6- 21.2% معدل البطالة بين الإناث.
7- 52.1% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها.
8- 11.9% نسبة العاطلين فى المدن.
9- 8.5% نسبة العاطلين فى الريف.
10- نشاط الزراعة والصيد الأكثر جذبا للمشتغلين الجدد بـ 701 ألف مشتغل زيادة عن الربع الأول من 2018.
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