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الخميس، 16 أغسطس 2018 12:13 ص
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أهم 10 أرقام فى تقرير "البطالة والقوى العاملة" للربع الثانى من 2018

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:00 ص
أهم 10 أرقام فى تقرير "البطالة والقوى العاملة" للربع الثانى من 2018 تراجع معدل البطالة لـ 9.9% خلال الربع الثانى 2018
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقريره عن بحث القوى العاملة "البطالة والمشتغلين" للربع الثانى من العام الجارى "الفترة من أبريل – يونيو 2018"، ومن خلال هذا التقرير يرصد "اليوم السابع" أهم 10 أرقام حول معدلات البطالة وحجم قوة العمل.

 

1- 9.9% معدل البطالة خلال الربع الثانى لعام 2018.

2- 29.036 مليون فرد هو حجم قوة العمل، والذى يشمل عدد "المشتغلين والمتعطلين".

3- 2.875 مليون متعطل، بانخفاض 219 ألف عاطل عن الربع الأول لعام 2018.

4- 26.161 مليون مشتغل.

5- 6.7% معدل البطالة بين الذكور من إجمالى قوة العمل.

6- 21.2% معدل البطالة بين الإناث.

7- 52.1% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها.

8- 11.9% نسبة العاطلين فى المدن.

9- 8.5% نسبة العاطلين فى الريف.

10- نشاط الزراعة والصيد الأكثر جذبا للمشتغلين الجدد بـ 701 ألف مشتغل زيادة عن الربع الأول من 2018.


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