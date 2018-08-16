أهم 10 أرقام فى تقرير "البطالة والقوى العاملة" للربع الثانى من 2018

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقريره عن بحث القوى العاملة "البطالة والمشتغلين" للربع الثانى من العام الجارى "الفترة من أبريل – يونيو 2018"، ومن خلال هذا التقرير يرصد "اليوم السابع" أهم 10 أرقام حول معدلات البطالة وحجم قوة العمل.

1- 9.9% معدل البطالة خلال الربع الثانى لعام 2018.

2- 29.036 مليون فرد هو حجم قوة العمل، والذى يشمل عدد "المشتغلين والمتعطلين".

3- 2.875 مليون متعطل، بانخفاض 219 ألف عاطل عن الربع الأول لعام 2018.

4- 26.161 مليون مشتغل.

5- 6.7% معدل البطالة بين الذكور من إجمالى قوة العمل.

6- 21.2% معدل البطالة بين الإناث.

7- 52.1% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها.

8- 11.9% نسبة العاطلين فى المدن.

9- 8.5% نسبة العاطلين فى الريف.

10- نشاط الزراعة والصيد الأكثر جذبا للمشتغلين الجدد بـ 701 ألف مشتغل زيادة عن الربع الأول من 2018.