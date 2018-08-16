أمريكا تفرض عقوبات على شركات متورطة فى عمليات شحن مع كوريا الشمالية

واشنطن /أ ش أ/

فرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات جديدة، الأربعاء، على 3 شركات دولية تقول إنها تساعد كوريا الشمالية فى عمليات شحن غير مشروعة لبضائع من وإلى بيونج يانج، بالمخالفة للعقوبات الدولية ولتمويل برنامجها النووي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستتخذ إجراءات ضد الشركات الثلاث وهى روسية وصينية وسنغافورية، كما فرضت عقوبات على مدير عام الشركة الروسية، ويترتب على الإجراءات تجميد أى أصول يملكونها فى الولايات المتحدة وتحظر على الأمريكيين ممارسة الأنشطة التجارية مع تلك الجهات والأفراد، بحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين - فى بيان - "إن وزارته ستستمر فى تطبيق العقوبات القائمة على كوريا الشمالية وستتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد وحظر الشركات والموانئ والسفن والتى تقدم التسهيلات لعمليات الشحن غير المشروعة وتوفر تدفقا للعوائد على كوريا الشمالية".

وتابع قائلا "إن عواقب انتهاك هذه العقوبات ستظل كما هى إلى أن نحقق نزعا نهائيا للسلاح النووى الكورى الشمالي، ويتم التحقق منه بشكل تام".

واستهدفت العقوبات الأمريكية الصادرة اليوم شركة (بروفينيت) الروسية ومديرها العام فاسيلى كولتشانوف، بالإضافة إلى شركة (داليان سان مون ستار إنترناشنال لوجيستيكس تريدينغ) الصينية وشركة SINSMS التابعة لها ومقرها سنغافورة.

وتتهم واشنطن تلك الجهات بمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات الدولية عن طريق إعادة توجيه الصادرات والواردات الكورية الشمالية من خلال موانئ صينية وروسية واستخدام وثائق شحن مزورة.