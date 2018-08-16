"أكشن" عرض مسرحى للأطفال بقصر الأنفوشى

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية العرض المسرحى الخاص بالأطفال "أكشن"، حيث يبدأ من اليوم الموافق 16 أغسطس الجارى ويستمر لمدة أسبوعين، وذلك في إطار التعاون بين فرع ثقافة الإسكندرية والبيت الفني للمسرح وبرعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يهدف العرض إلى تنمية روح الإنتماء والشجاعة والحفاظ على التراث والآثار، وتدور أحداثه عن فيلم سينمائي يتم تصويره في غابة، وخلال الرحلة يتعرض الأبطال لكثير من المغامرات ويلتقون بعصابة لتهريب الآثار ويتمكنوا من الإبلاغ عنها، العرض من إنتاج المسرح القومي للطفل بطولة رضا إدريس، عبير منصور محمد سلامة، هناء سعيد، محمد خليل، تأليف يحيى زكريا، إخراج عادل الكومي .



جدير بالذكر أن العرض يقدم يوميا على مسرح القصر في الساعة 7 مساءً، بأسعار مخفضة للجمهور. وفي نفس اليوم ينظم القصر معرضاً فنياً بعنوان " تجارب في تقنيات الفسيفساء " بقاعة ناجي، يفتتح المعرض الدكتورة دينا مندور عميد الكلية، الدكتور صفاء عبد السلام رئيس قسم التصوير.



يذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية "قسم التصوير" و يعد نتاج مشاريع تخرج دفعة 2018 ، ويستمر حتي يوم 20أغسطس الجارى.