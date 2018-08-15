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9ساحات لصلاة عيد الأضحى بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:23 ص
9ساحات لصلاة عيد الأضحى بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد الشيخ بشرى عبد القادر مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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أكد الشيخ بشرى عبد القادر مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد فى  تصريح خاص لـاليوم السابع بأنه تم تخصيص 9 ساحات لإداء صلاة عيد الأضحى بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد .
 
 
ولفت إلى أن  توزيع الساحات شمل  جميع الأحياء كالشرق والزهور والضواحى والعرب والمناخ ومدينة بورفؤاد لتوفير سبل الراحة وعناء الموصلات للمواطنين فضلا عن إدخال الفرحة والبهجة فى نفوسهم.
 
وأكد أنه  تم تحديد إمام أساسى وآخر إحتياطى  للساحات التى تم  تخصيصها لإلقاء لخطبة العيد تحسبا لأية ظروف طارئة قد تحدث للأئمة .
 
 
 
 
 
 
 

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