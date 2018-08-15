67 قتيلا و50 ألف مشرد حصيلة الفيضانات فى ولاية كيرالا الهندية

أ ف ب

أعلنت السلطات الهندية الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التى ضربت ولاية كيرالا فى جنوب غرب البلاد إلى 67 قتيلا، فيما بلغ عدد المشردين أكثر من 50 ألفا.

وقال مسئول كبير فى ادارة ولاية كيرالا مكلف شؤون الكوارث الطبيعية إن "25 وفاة سجلت مساء الأربعاء والوضع لا يزال سيئا فى العديد من المناطق، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى".

وتسببت الأمطار الغزيرة بانزلاقات للتربة خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى الفيضانات.

وتتعرض ولاية كيرالا عادة لأمطار غزيرة خلال موسم الامطار الموسمية، الا ان المتساقطات كانت غزيرة جدا هذه السنة.

وزار نحو مليون سائح ولاية كيرالا وشواطئها الجذابة العام الماضى، بحسب الاحصاءات الرسمية.