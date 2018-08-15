6 أرقام هامة بمحاكمة متهمى أحداث البحر الأعظم بعد المؤبد لبديع..تعرف عليها

كتب ــ إيهاب المهندس

بعد مرور 27 شهرا على نظر إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و8 آخرين من قيادات الجماعة فى قضية "أحداث البحر الأعظم"، أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل بحكمها فى القضية بعد أحكام ما بين السحن المؤبد والمشدد ضد المتهمين، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالقضية وهى..

1 ـ الرقم "9" ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم، ولعل أبرزهم محمد بديع والبلتاجى وباسم عودة، وعصام العريان وحجازى.

2 ـ الرقم "23" ويشير الرقم إلى الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل.

3 ـ الرقم "5"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمؤبد، وهم "محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، والحسينى عنتر".

4 ـ الرقم "1" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 عاما.

5 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 10 سنوات مشدد.

6 ـ الرقم "19"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وحسين عنتر، والمشدد 15 سنة لباسم عودة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم".