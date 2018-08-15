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5 معلومات عن إدراج وزارة الصحة 6 مواد مخدرة جديدة بجداول المخدرات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:30 ص
5 معلومات عن إدراج وزارة الصحة 6 مواد مخدرة جديدة بجداول المخدرات مخدرات - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة إدراج 6 مواد مخدرة جديدة بجداول المخدرات، ليتم البدء فى معاقبة متعاطيها وفق نصوص قوانين العقوبات التى تجرم تعاطى المخدرات والقنب المخلقة.

 

"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلوماتى المواد التى تم إدراجها بالجداول المخدرة.
 
 
1- المواد الـ6 التى تم حظرها هى AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N &

 FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N.

2- تم إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

3- حظر المواد المخدرة الـ6 جاء بناء على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل.

4- قرار حظر المواد المخدرة يمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين والخارجين على القانون.

5- فضلاً عن حماية الشباب والمجتمع المصرى من هذه العقاقير المخدرة.

 


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الصحة

الطب الشرعى

المخدرات

الحشيش




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