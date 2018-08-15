100 طالب وطالبة بأسيوط يشاركون في امتحان كلية الطب الموحد لـ 5 جامعات

أسيوط ـ محمود عجمى

يشارك الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، فى اجتماع مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي وذلك لمتابعة أعمال الامتحان الموحد الذي تعقده وزارة التعليم العالي لأول مرة أونلاين لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب .

وقال الدكتور طارق الجمال، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط أن الامتحان سوف يشمل طلاب كلية الطب بـ5 جامعات هي "أسيوط, المنصورة, عين شمس, 6 أكتوبر، وكلية الطب بالقوات المسلحة" والذي سوف يجرى الكترونيا وفى نفس الوقت فى الجامعات السابق ذكرها.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب بجامعة أسيوط أن عدد الطلاب المشاركين فى الامتحان يبلغ 100 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية ، مشيراً إلى أن الامتحان تراكمياً حيث أن المقرر أن يشمل المناهج الدراسية الخاصة بالثلاثة سنوات السابقة، مؤكداً على أن الكلية قد اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتيسير إجراء الامتحان على الطلاب أون لاين والتي تتضمن مراجعة كفاءة المعامل وتوفير نقاط انترنت فائق السرعة.