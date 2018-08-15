video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

والدة الفتاة المنتحرة بالمترو تعثر على جواب أسفل وسادتها يكشف سبب انتحارها

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:49 م
والدة الفتاة المنتحرة بالمترو تعثر على جواب أسفل وسادتها يكشف سبب انتحارها انتحار - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، عن واقعة انتحار فتاة أمام قطار مترو الانفاق عن مفاجأة، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن والدة الفتاة المنتحرة عثرت على جواب أسفل وسادتها فى غرفة نوم ابنتها كتبته بخط يدها.

 

وقالت الفتاة فى خطابها، إنها قررت التخلص من حياتها، بسبب عدم قدرتها على تحقيق حلم والدها بالحصول على مجموع كبير فى الثانوية العامة ورسوبها فى الامتحانات، وإنها تطلب من والدها ووالدتها مسامحتها على ما سترتكبه من إقبالها على الانتحار.

 

وبسؤال والدة الفتاة المنتحرة قالت، إن ابنتها قالت لها فى يوم الحادث إنها ستتوجه لشراء دواء للصداع المتكرر لديها، ثم نزلت من شقتها ولم تعود وفوجئت بانتحارها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار تاجر بإلقاء نفسه ببحر يوسف فى الفيوم

النيابة تستمع لمأمور قسم التجمع فى انتحار محتجز بالقسم

مقتل 14 شخصا وإصابة 23 آخرين فى تفجير انتحارى داخل أكاديمية تعليمية بكابول (تحديث)

مقتل 4 إرهابيين بينهم انتحارى فى عملية أمنية بمدينة سامراء

انتحار فتاة امام المترو

مترو الانفاق

انتحار

اخبار الحوادث

محطة عين شمس

انتحار امام المترو




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن عانى اولاده من الثانوية المرعبة

نتمنى نجاح الوزير فى تغيير نظام الثانوية القاتل

ليست الحالة الاولى . المفروض التعليم يحث على الاقبال على الحياة وليس العكس .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة