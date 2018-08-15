واشنطن تفرض عقوبات على شركتين روسية وصينية

أ ف ب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء فرض عقوبات على شركتين روسية وصينية لانتهاكهما الحظر الاقتصادى المفروض على كوريا الشمالية وسط مساعى واشنطن لإبقاء الضغوط على بيونج يانج بسبب برنامجها النووى. واتهمت الوزارة شركة "داليان صن مون ستار انترناشونال لوجستيكس تريدنج" الصينية وشركة اخرى تابعة لها بتزوير وثائق لتسهيل شحنات "سرية" من الكحول والسجائر لكوريا الشمالية. وقالت أن شركة "بروفينت" الروسية انتهكت العقوبات الدولية عبر توفير خدمات لسفن تحمل العلم الكورى الشمالى فى ثلاثة موانئ روسية.



