نيابة مصر القديمة تكلف المعمل الكيميائى بفحص المضبوطات بحوزة تاجرة مخدرات

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنباري، خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات في واقعة القبض تاجرة مخدرات وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين واعداد تقرير فنى بها.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار فى الهيروين، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمة.

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على "سمر س س" 27 سنة، ربة منزل، لمزاولتها نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتتخذ من منطقة سكنها بدائرة القسم مكاناً لنشاطها الاجرامى.

ومن خلال الأكمنة تم ضبطها وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 350 جرام، مبلغ مالى 340 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصالها بعملائها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .