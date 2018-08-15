ننشر خطة الحدائق المتخصصة بالقاهرة لاستقبال عيد الأضحى

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشرع الحدائق المتخصصة، بالقاهرة، عن خطة الحدائق المتخصصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم وقف الأجازات والراحات لجميع العاملين بالمشروع، مع سرعة تنفيذ أعمال الصيانة لجميع حدائق المشروع والتي تشمل صيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة الطرق والممرات والأسوار دورات المياه.

وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة، فى تصريحات خاصة، أنه تم مراجعة الأنشطة المختلفة الموجودة بالحدائق وعلى رأسها الألعاب الترفيهية ، مثل "القطارات – والعربات التصادمية"، وكذلك الكافتريات والمسارح، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار ومراجعة أحواض الزهور وتزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد.

وأشار سلطان إلى أنه تم تعيين الخدمات اللازمة لتأمين الحدائق المطلة على النيل وذلك نظرا للازدحام الشديد لتلك الحدائق بالرواد للاحتفال بالعيد ولمنع أصحاب المراكب من الوقوف على سور الحدائق لركوب الرواد للتنزه خوفا من وقوع حادث، موضحا أن الحدائق التى تقع على النيل هى ممشى كورنيش النيل من كوبري قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو، وحديقة روضة النيل بروض الفرج، وحديقة الوزيرة (المشروع الريادى سابقا) ويتم تأمينها فقط حيث ان المرسى مرخص، وحديقة أم كلثوم بالمنيل بشارع عبد العزيز الـ سعود بالمنيل، وحديقتى (الفنون - أحمد رامى) بشارع عبد العزيز الـ سعود بالمنيل،و حديقة نيل المعادى بطرة.

وأكد سلطان أنه تم التنبيه على مديرى الحدائق التابعة للمشروع بالالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة المشروع للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، على أن يتم الاتصال بغرفة العمليات بالحديقة الدولية حال وجود أى شكوى لسرعة حلها، والسيطرة والتحكم على منافذ الدخول والخروج من وإلى الحديقة وذلك بإجراء تفتيش كامل على جميع الشنط لدى الزوار أى كانت حفاظ على أرواح الزائرين، وإعداد خطة لإخلاء أى مكان يتم الاشتباه فيه بوجود جسم غريب، وتوزيع الأكياس البلاستيكية على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن مواعيد العمل تبدأ يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً مقسمة إلى ورديات بالتناوب.