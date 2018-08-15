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مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة تؤكد على التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:18 ص
مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة تؤكد على التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح
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عقد فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة، وإدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية التعليم بالإسماعيلية، اجتماعا للتجهيز والتنسيق للعام الدارسى الجديد 2018/2019، ليكون العمل على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة للمرحلة الثانوية (العام، والفني بأنواعة المختلفة)، وكذلك لتنفيذ برنامج التوعية المكثف لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية، تحت شعار النقطة بتفرق، واستعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى.
 
وتناول كل من عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لشركة مياه القناة، وإيمان أحمد مدير إدارة المشاركة برنامج التوعية، الذى يشمل كافة الإدارات، كذلك التركيز فى هذه الأيام على التحذير من إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى، حتى لا يتسبب ذلك فى انسداد الشبكات وتراكم المياه فى الشوارع.
 
حضر الاجتماع، حنان العيادى وكيل قسم المشاركة المجتمعية بإدارة شمال الإسماعيلية، ومرفت دياب وكيل قسم المشاركة المجتمعية بإدارة جنوب الإسماعيلية، وحسام الدين مصطفى ورشا رشاد من فريق المشاركة، ونسق للإجتماع سيف شعلان مدير التوعية، وأحمد بدران وعبد الله عليوه من فريق التوعية.
 
 

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