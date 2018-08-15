موقع التنسيق يفتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمعاهد الخاصة

وائل ربيعى

فتح موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على بوابة الحكومة المصرية، باب تحويلات المعاهد الخاصة، معلنا أن باب تحويلات تقليل الاغتراب مفتوح لطلاب المرحلة الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من برنامج تقليل الاغتراب‎ فقط.

وأضاف الموقع، أنه من المقرر أن يتاح التحويل الإلكترونى بدء من اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018 حتى الساعة السابعة من مساء الأحد المقبل الموافق 19 أغسطس 2018 لتحويل الطلاب الراغبين فى التحويل للمعاهد التى يوجد بها أماكن خالية تتاح للطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى.