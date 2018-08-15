موظف ييتهم 3 من أسرة واحدة بسرقة 4 جثث لأبنائه بمركز المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

حرر موظف بمديرية أوقاف الدقهلية، محضرا اتهم فيه 3 من أسرة واحدة بسرقة عظام أربعة جثث خاصة بأولاده من المقابر أثناء قيامهم بالبناء المخالف على مقابر القرية.

وتقدم مصطفي محمد محمود المتولي، والمقيم قرية بداوي التابعة لمركز المنصورة، ببلاغ حمل رقم 7374 لسنة 2018 إدارى مركز المنصورة، اتهم فيه كلا من "أرزاق س ع الباري، ورضا س ع ال، وأم حسام س ع"، بسرقة أربعة جثث أطفال من أبنائه، بمقابر قرية بداوي وبناء أربعة عيون على المقابر الخاصة به.

وأشار الموظف بالمحضر إلى أن المتهمين قاموا باستغلال معرفتهم ببعض مسئولي الوحدة المحلية بالقرية وقاموا بالحفر بالمقابر واستخراج الجثث، والبناء على أرض ليست ملكهم بدون تصريح أو ترخيص من الوحدة المحلية، وعلى الرغم من صدور قرار إزالة للمقابر التى تم بناؤها إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فى هذا الشأن.

كما تقدم "نبيل ال ح" أحد أهالي قرية بداوي ببلاغ ضد المتهمين لقيامهم بالتعدي على أملاكه والبناء المخالف داخل المقابر.