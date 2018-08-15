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موجز أخبار الساعة 1 .. السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية ببنى سويف

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:19 م
موجز أخبار الساعة 1 .. السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية ببنى سويف الموجز + السيى فى بنى سويف
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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها اففتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات القومية فى بنى سويف وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن طرح أسهم بعض شركات الأسمنت المملوكة للدولة فى البورصة، قائلا: "خدنا قرار إن الشركات تنزل البورصة، وبقول المصريين هانزل الشركات دى للبورصة علشان تدر عائد ليكم وتبقوا مشاركين معانا فيها".
 
 
توقفت منذ قليل، حركة قطارات السكة الحديد، عقب حدوث حريق بجرار قطار ركاب "817 أسيوط سوهاج" فور وصوله محطة سكك حديد جزيرة شندويل نتيجة حدوث ماس كهربائى، كما أشارت التحريات الأولية، تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وجار إرسال الإمداد لتحريك القطار وأعادة حركة السير.
 
 
 
يعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، جلسته الدورية اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور صديق عبد السلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ومن المنتظر مناقشة الشريحة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة ومستجدات التنسيق.
 
 
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة احتلت موقعًا متميزًا ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف شنغهاي الصينى لعام 2018، وفقًا للتقرير الذى تم نشره فجر الأربعاء 15 أغسطس، الذى يحتوى على ترتيب أفضل 1000 جامعة عالمياً.
 
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن متوسط مرتبات مصنع القومية للاسمنت والذى أغلق بسبب خسائره، وصل إلى ما بين 12 إلى 14 ألف جنيه، فضلا عن مطالبتهم بالحوافز، بالرغم من تسجيل خسائر بالمصنع".
 
 
قدمت دار الإفتاء المصرية عددا من النصائح والإرشادات حول الأضحية وما على المضحى أن يقوم به من خلال 21 معلومة تمثلت فى الآتى:
 
 
واصلت أسعار الذهب تراجعها فى السوق المحلية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاضه فى الأسواق العالمية بعد ارتفاع الدولار الأمريكى لأعلى مستوياته وزيادة الطلب على العملة الخضراء.
 
 

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السيسى

الذهب

قوات الشرطة

الامن العام

الاسواق العالمية




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