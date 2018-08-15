"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

كتب هيثم سلامة

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية".. فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، لعرض الإنجازات التنموية التى تقوم بها الدولة، ويأتى على رأسها مشروع أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف، الذى شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاحه.

وتطرق الفيلم التسجيلى، إلى تفاصيل مشروع أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف، حيث أعطت القيادة السياسية أوامرها فى مايو 2016 بالبدء فى إنشاء أكبر مجمع من نوعه لإنشاء الأسمنت ليكون تابعا لجهاز الخدمة الوطنية، وعلى الفور بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع، وواصل الرجال الليل بالنهار على مدار 21 شهرًا، حتى اكتمل البناء بإنشاء هذا الصرح العملاق بمساحة 5 كيلو متر مربع على طريق الجيش، وعلى بعد 12 كيلو مترًا شمال محافظة بنى سويف وجنوب طريق الصعيد الحر.

وعرض الفيديو شهادات من المهندسين والعاملين المشاركين والخبراء الأجانب، فى هذا إنشاء هذا المجمع الكبير، بداية من تجهيز المكان، والبدء فى إنشاء المصانع، وخطوط المصانع، وفق رحلة شاقة وإجراءات دقيقة، حتى يتم الإنتاج داخل المصنع.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر حفل افتتاح أكبر مجمع مصانع للأسمنت فى الشرق الأوسط بمحافظة بنى سويف، وتم خلال الافتتاح عرض فيلم التسجيلى، عن امكانيات المصانع وقدراتها.