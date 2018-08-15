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"مكافحة الإرهاب" ببريطانيا تحقق فى 700 قضية بعد هجوم "ويستمنستر"

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:36 م
"مكافحة الإرهاب" ببريطانيا تحقق فى 700 قضية بعد هجوم "ويستمنستر" حادث البرلمان البريطانى
كتب: أحمد علوى
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قال مسئولون أمنيون بريطانيون، إن هناك نحو 700 قضية مرتبطة بالإرهاب يتم التحقيق فيها حاليا، وذلك بعد الهجوم الإرهابى الذى شهدته منطقة ويستمنستر فى لندن أمس الثلاثاء، وأصيب خلالها 15 شخصا.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن بريطانيا تشهد حالة تأهب قصوى، بعد أن حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، من أن الهجوم الأخير الذى حدث أمام مبنى البرلمان، بمثابة تهديد مباشر من عمليات إرهابية مقبلة.

وكشف المسئولون عن وجود 676 تحقيقا حيا تجريها أجهزة الأمن وشرطة مكافحة الإرهاب منذ نهاية يونيو.

وقال المسئولون، إنه تم إحباط 13 محاولة إرهابية منذ مارس 2017 بما فى ذلك واحدة فى الشهر الماضى، مؤكدة أنه تم إيقاف أربع خطط "يمينية" أخرى.

وأكد المسئولون أيضا أنه بين 2010 و2017، كان هناك 2029 حالة اعتقال تخص عمليات إرهابية محتملة فى بريطانيا، لكن 412 من هؤلاء اعتقلوا العام الماضى، وهو ما وضع البلاد فى حالة تأهب.

 


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