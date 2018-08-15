مقتل 16 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى

صنعاء (أ ش أ)

شنت طائرات قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن اليوم الأربعاء، غارات جوية على مناطق متعددة فى الساحل الغربى، مما أسفر عن مقتل 16 عنصرا من ميليشيات الحوثى.

وأعلنت مصادر يمنية - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية - مقتل 16 حوثيا فى غارات جوية لمقاتلات التحالف العربى بمديريتى التحيتا والدريهمى فى الساحل الغربى.

وأضافت المصادر أن الغارات التى شنها التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن استهدفت مركبات عسكرية للميلشيات الحوثية .

من ناحية أخرى ، حقق الجيش اليمنى - بإسناد من التحالف العربى - انتصارات نوعية فى محافظة حجة شمالى غرب اليمن، عقب معارك مع ميليشيات الحوثى .