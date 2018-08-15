video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 16 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:52 ص
مقتل 16 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

شنت طائرات قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن اليوم الأربعاء، غارات جوية على مناطق متعددة فى الساحل الغربى، مما أسفر عن مقتل 16 عنصرا من ميليشيات الحوثى.

وأعلنت مصادر يمنية - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية - مقتل 16 حوثيا فى غارات جوية لمقاتلات التحالف العربى بمديريتى التحيتا والدريهمى فى الساحل الغربى.

وأضافت المصادر أن الغارات التى شنها التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن استهدفت مركبات عسكرية للميلشيات الحوثية .

من ناحية أخرى ، حقق الجيش اليمنى - بإسناد من التحالف العربى - انتصارات نوعية فى محافظة حجة شمالى غرب اليمن، عقب معارك مع ميليشيات الحوثى .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى: السعودية قدمت 60 مليون دولار شهريا لدعم محطات الكهرباء باليمن

التحالف العربى: القوات اليمنية حققت انتصارات على العناصر الحوثية

التحالف العربى يقيم جسرا جويا للمساعدات الإغاثية لنازحى الحديدة باليمن

قوات التحالف العربى

ميليشيات الحوثى

اليمن

الحرب فى اليمن




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة