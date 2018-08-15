مقتل 14 شخصا وإصابة 23 آخرين فى تفجير انتحارى داخل أكاديمية تعليمية بكابول (تحديث)

كابول (أ ش أ)

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى فى كابول الى 14 قتيلا

كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 23 آخرين فى تفجير انتحارى وقع داخل أكاديمية تعليمية فى العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع بينما كان الطلاب داخل الفصول، فيما قامت قوات الشرطة بفرض طوقا أمنيا على المنطقة، وهرعت العشرات من سيارات الاسعاف الى موقع الانفجار.

يشار إلى أن الأكاديمية المستهدفة هى منشأة تعليمية خاصة توفر برامج التعليم العالى للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة، وتشتهر بتوفير مستوى عال من التعليم، وتنظم صفوفا للذكور والإناث معا.

وكانت قناة (طلوع) الأفغانية ذكرت فى نبأ عاجل اليوم الأربعاء، مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة 9 آخرون، فى تفجير انتحارى وقع أمام أكاديمية تعليمية فى غرب العاصمة الأفغانية "كابول".