مقتل قائد بحركة طالبان و5 من رفاقه فى إقليم ننجرهار

كابول /أ ش أ/

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء عن مقتل قائد بارز فى حركة طالبان وخمسة من رفاقه خلال عملية نفذتها هيئة الاستخبارات فى مقاطعة ننجرهار.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان أصدرته الحكومة الإقليمية أن المسلحين لقوا مصرعهم فى منطقة غنى خيل ، بعد أن نصبوا كمينا لهم.

وأضاف البيان ، أن المسلحين كانوا يدبرون لتنفيذ هجمات على المجمع الإدارى لمنطقة غنى خيل ونقاط أمنية على الطريق السريع.

ووفقاً للحكومة الإقليمية، فقد كان المسلحون يحاولون الفرار من المنطقة عندما رصدتهم قوات الأمن واستهدفتهم ، حيث تم تدمير سيارة وبعض الأسلحة والذخائر.

وفى سياق متصل قتل ما لا يقل عن 30 مسلحًا فى عمليات تطهير فى إقليم غازنى، جنوب شرق أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية -وفق ما نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأربعاء- أن ما لا يقل عن 30 مسلحا قتلوا خلال الغارات الجوية التى وقعت فى محيط مدينة غازني، وتم القبض على ما لا يقل عن اثنين من المسلحين أيضا خلال نفس العمليات.

وأضاف البيان أن عمليات التطهير قد انتهت فى مناطق حيدر أباد وحسن آباد وماخلان ونواباد فى مدينة غازنى، وأعيد فتح خمسة مراكز للشرطة.

كما أضافت وزارة الدفاع أن المسلحين أشعلوا النار فى جميع مؤسسات الرعاية العامة والمجمعات السكنية خلال الهجوم على المدينة.