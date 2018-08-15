معالجة 200 ألف فدان بفوسفيد الزنك لمكافحة القوارض بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أكد المهندس على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على أن المساحة المعالجة بفوسفيد الزنك على مستوى المحافظة والمستخدمة فى مكافحة القوارض بلغت 200 ألف و300 فدان.

وأشار عبد الجواد، إلى أنه تم معالجة مساحة 34 ألف و824 فدانا بمستحضر راكومين، مضيفا أنه تم عمل حصر للنخيل على مستوى المحافظة حيث بلغ 73 ألف 384 نخلة وتم فحصها وتبين إصابة 689 نخلة وتم معالجة 624 نخلة وتقليع 63 نخلة لوجود إصابة شديدة بسوسة النخيل، وذلك لعدم انتشار المرض بباقى النخيل، موضحا أنه تم رش 8998 نخلة رش وقائى بمبيد تافابان 48% لمنع الإصابة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن محاصيل الفاكهة والخضر والتى تبلغ 87 ألف و406 أفدنة يتم علاجها من قبل المزارعين تحت إشراف مهندس المكافحة البستانية بالمراكز حسب التوصيات الفنية المتبعة.