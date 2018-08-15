مصرع طفلة فى حريق منزل نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقيت طفلة مصرعها وذلك إثر إصابتها بحروق، نتيجة إندلاع حريق بمنزلها بسبب تسرب الغاز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد الصياد رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، بوفاة الطفلة "ع ح ع" عامان، متأثرة بإصابتها حروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة 50%.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها، أفاد أنه أثناء قيام والدتها بإعداد الطعام بالمنزل حدث تسرب للغاز، مما أدى إلى اندلاع النيران وحدثت إصابة كريمته، وقام بنقلها إلى مستشفى الهلال الخاص بشبين الكوم، وتم تحويلها للمستشفى التعليمى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ناتج عن حروق وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .