مدينة الأقصر تعقد الجلسة الثانية لمنتدى سفراء الحمام الأوليمبى.. اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الاقصر، أنه ستعقد فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى سفراء مدينة الاقصر، اليوم الأربعاء، وذلك فى الحمام الأوليمبى بالعوامية، بحضور وكيل وزارة الصحة وعدد من قيادات المستشفيات والوحدات الصحية بالإضافة إلى قيادات المجتمع المدنى وأصحاب الخبرة.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه سوف تناقش الجلسة الثانية للمنتدى حال المؤسسات الصحية والمشكلات التى تواجه المواطنين اثناء تلقيهم الخدمة داخل المدينة، وذلك فى إطار الحرص على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الآداء فيها ومن ناحية أخرى تفادى السلبيات بها والعمل على معالجتها بشكل واقعى وملموس.

وأكد أيمن الشريف، أن المنتدى يعد منبراً لأفكار الشباب من أجل النهوض بالمدينة شكلاً ومضموناً والتغلب على كافة العقبات والتحديات فى جميع القطاعات المعنية بالتواصل مع الأهالى وتقديم العون لهم، مضيفاً أنه تمت دعوة عدد من قيادات منظومة الصحة بالمحافظة وآخرين من اصحاب الفكر بمختلف المجالات للوصول إلى حوار جيد يهدف إلى نتائج فعلية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وذلك من خلال المشاركة الجادة للشباب وذلك فى إطار السعى الإيجابى للإرتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية فى المحافظة.