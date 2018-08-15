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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:49 م
خالد صلاح
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مديرية أمن بورسعيد تطرح سلع مبادرة وزارة الداخلية بأسعار مخفضة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:47 م
مديرية أمن بورسعيد تطرح سلع مبادرة وزارة الداخلية بأسعار مخفضة منافذ بيع لحوم
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت مديرية الأمن بمحافظة بورسعيد عن مساهمتها فى توفير السلع الغذائيه المطلوبة من جانب قطاع كبير من أهالى بورسعيد بمناسة قرب حلول عيد الأضحى المبارك
يأتى ذلك فى إطار مبادرة وزارة الداخلية  "تحيا مصر .. معا من أجل التنمية"، وذلك باسعار مخفضة إعتبارًا من  الساعة العاشرة صباح غدًا الخميس وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وبعض تجار ومستوردى السلع الغذائية بالمحافظة.
 
يشرف على المبادره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ويتابع فعاليتها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد.
 
ومن جانبه أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالمحافظه مناطق  تواجد سيارات عرض سلع المبادرة المختلفة والمتمركزة بالأحياء والأسواق الشعبية والمحدده كالاتى: محيط مسجد مريم وسوق الرضوان وقصر الثقافه (حى المناخ) أمام الصالة الرياضية المغطاه (حى الزهور) أمام مبنى مديرية التربيه والتعليم (حى الضواحى) .
 
وقال أن السلع المعروضة من خلال المبادرة تتضمن  مايلى :  سعر كيلو "شبار أبيض" 10 جنيهات، و"بورى" 25 جنيه، و "لحمة برازيلى" 50 جنيه، و"جبنة تلاجة  15 جنيه، بالإضافة إلى عبوة سلع غذائية "شنطة، وسلع غذائية"،  تحتوى على زجاجة زيت وكيلو أرز وكيس مكرونة وكيلو سكر بقيمة 20 جنيهًا.
 
 
 

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