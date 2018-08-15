محافظ سوهاج يعلن استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة وتطوير شوارع المراغة

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، استمرار أعمال النظافة والتجميل بمركز ومدينة المراغة، بمشاركة أشبال الشباب والرياضة، ضمن مبادرة "من أجل مدينة جميلة"، وتم القيام بعدد من حملات النظافة المكبرة بالمدينة والقرى التابعة للمركز لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

وأوضح شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أنه تحت شعار "من أجل مدينة جميلة " قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة مكثفة بالاشتراك رجال حملة النظافة بالوحدة، في إطار مبادرة كلنا نعمل من أجل مدينة جميلة خالية من القمامة والتراكمات، بمشاركة أشبال مراكز الشباب والرياضة علي مستوي مركز المراغة، وبيت ثقافة المراغة، وكانت بداية أعمال اليوم الثاني بشارع النيل (الكورنيش)، حيث بدأت الاعمال بمشاركة معدات الوحدة، من بداية مدخل النزلة جنوباً مروراً بالشيخ صاحي والعمارات السكنية ومرسي العبارة حتي محيط مجلس المدينة ، وسط فرحة الاشبال بالمشاركة في المبادرة.