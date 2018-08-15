محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات ازدواج ورصف عدد من الطرق الداخلية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجوله تفقديه موسعه بالمواقع الإنشائية الجارى العمل بها بمدينة شرم الشيخ تابع من خلالها إزدواج عدد من الطرق الداخلية وإنشاء عدد من الميادين وتجميلها وعدد من مشايات الدراجات على احدث المواصفات العالمية.

كما تفقدالمحافظ انشاء عدد من الميادين بحى النور ومنطقة شهد وعمل مشايات للدراجات يمين ويسار بطول كيلو ونصف متر وكذا طريق مدخل شهد الجديد من اتجاة مسجد المصطفى والطريق الاوسط طريق ارض الجمعية الجديد وكنيسة السمائيين.

وأمرالمحافظ بالانتهاء من رصفة خلال هذا الشهر حيث انه يعد من أهم الطرق الرابطة مابين جامعة سلمان ووسط المدينة مما يمثل شريا نا رئيسيا.

كما أمر المحافظ أن يتم تجميل الميادين الجديدة بأعمال فنية مميزة بعد اجازتها من لجنة من وزارة الثقافة ، وقدم الشكر لرئيس المدينة اللواء محمود السولية وكافة العاملين بالمدينة على هذا الجهد الرائع الذى ادى لتطور نوعى كبير فى كافة ميادين وشوارع مدينة السلام ووعد بتكريم كل صاحب جهد من اكبر رئيس الى اصغر مرؤس بحيث يأخد كل ذى حق حقة رافق المحافظ فى الجولة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الاعلامى للمحافظ.

كما التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اثناء جولتة التفقدية اليوم بعدد من المواقع فى شوارع شرم الشيخ من العمال واثنى على جهدهم الوافر وتحملهم العمل الشاق فى هذا الطقس الحار وكذا المشرفين عليهم ورؤسائهم التنفيذيين ووعد بتكريمهم ماديا ومعنويا من خلال حفل يقام السوق التجار مؤكدا انة لابد من ان يأخذ كل مجتهد حقة

كما أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإعادة الشىء لأصلةامام قرية دلتا شرم لعدم ملائمة العمل وتناسقة مع المكان وتم التنفيذ فورا