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محافظ جنوب سيناء : الانتهاء من اللمسات النهائية لتوسعات مطار شرم الشيخ الدولى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:21 م
محافظ جنوب سيناء : الانتهاء من اللمسات النهائية لتوسعات مطار شرم الشيخ الدولى جانب من الزيارة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، انة يجرى الان اللمسات النهائية للتوسعات الجارية بمطار شرم الشيخ الدولى من تجهيز منطقة السيور ونقل الشنط والصالة الجديدة ومنطقة الخدمات والكافيتريات وتركيب التكيفات و أحدث الاجهزة العالمية المتطورة.
 
وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية ، له انة يتابع المشروع منذ بدايته من خلال زيارات متلاحقة وانه سعيد بهذا التطور المذهل فى سير العمل فى هذه المدة القصيرة وقدم الشكر إلى القائمين على العمل، واثنى على الدور الكبير لشركة المقاولون العرب والمهندس مبارك منصور مدير فرع سيناء وقيادات الشركة المصرية للمطارات ، وأكد على افتتاح الصالة فى شهر نوفمبر المقبل.
 
وفى سياق اخر ، أضاف محافظ جنوب سيناء أن قبة جامعة الملك سلمان تظهر إلى النور فى جنوب سيناء فى خطوات ايجابية متتالية بدأت قبة جامعة الملك سلمان فى الظهور مزينة بعدد من مبانى الكليات بمحافظة جنوب سيناء ، حيث يجرى العمل من خلال عدة ورديات متتالية للوفاء بالعهد نحو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى افتتاح الجامعة للدراسة فى سبتمبر 2019 ، وهو مايشرف علية بنفسه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، الذى يقوم بزيارة كافة مواقع الجامعة بمدن راس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ ، ومن خلال زيارة التفقدية لموقع شرم الشيخ اثنى المحافظ على الجهد المبذول من كافة المهندسين والمشرفين والعمال رغم صعوبة الطقس، وابدى مشرفو المشروع عن سعادتهم بزيارة المحافظ ودعمه لهم وأكدوا على مواصلة الجهد لتحقيق حلم شعب جنوب سيناء من خلال الانهاء من تشييد هذة المنارة العلمية الكبيرة.

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